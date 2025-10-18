MLB公式SNSが投稿した1枚の画像が話題となっています。日本時間18日に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。ここまで3連勝と王手をかけたドジャースは、投打二刀流で出場した大谷翔平選手の活躍もあり勝利しました。先発・大谷選手は7回途中無失点で降板。その後、3投手でリードを守ると、9回のマウンドを託されたのは自身初の2連投となった佐々木朗希投手でした。先頭にはヒットを浴びるも、後続を打ち取り無失点でゲームセ