◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)パ・リーグCSファイナルステージ第5戦の予告先発が発表されました。1勝のアドバンテージと合わせて3勝としているソフトバンクは、勝てば日本シリーズ進出が決定。重要な一戦は大津亮介投手に託されました。3年目の大津亮介投手は、今季12試合で6勝2敗、防御率1.92の成績。今季の日本ハム戦は1試合に登板して、6回3失点（自責点1）