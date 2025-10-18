調整する岡慎之助＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権は19日にジャカルタで開幕する。18日は初日の男子予選に臨む日本勢が練習会場で最終調整。個人総合で初出場優勝を狙うパリ五輪3冠の岡慎之助（徳洲会）は、3連覇に向けて好調な橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）を意識し「絶対負けないという気持ちがまた芽生えた。予選から出し切る」と対抗心を燃やした。内村航平以来、史上2人目の快挙が懸