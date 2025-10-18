¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬18Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÂçÄÅ¤Ïº£µ¨12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤ÎÀ®ÀÓ¡£7·î¤ÎºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¤Ï6¾¡1ÇÔ¤È½ªÈ×¤Ë³Ý¤±¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç