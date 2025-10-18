［J１第34節］横浜FM ４−０ 浦和／10月18日／日産スタジアム10月18日に行なわれたJ１第34節で、17位・横浜F・マリノスは８位・浦和レッズとホームで対戦。６分に谷村海那、34分にジェイソン・キニョーネス、45分にジョルディ・クルークス、45＋５分に植中朝日のゴールで４点をリードすると、後半は相手にボールを持たれる時間もあったが無失点に抑え、４−０で勝利した。今季も残り５節という状況のなか、残留争いをする横浜F