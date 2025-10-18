北海道石狩市花川北の公民館で2025年10月18日、NPO法人「絵本屋だっこ」による読み聞かせコンサートが開かれました。このイベントは去年に引き続き2回目の開催です。主催したNPO法人「絵本屋だっこ」は、障害に関する偏見や家族が感じる寂しさなどをテーマにした絵本を札幌市や石狩市の公立小学校200校以上に寄付するなど、障害への理解を深めるための活動を続けてきました。「読み聞かせコンサート」ではNPO法