西武前監督の松井稼頭央氏（49）の妻でタレントの松井美緒（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）との2ショットを披露した。鎌倉で雑貨セレクトショップを営む松井は「今日はみきさんが遊びにきてくれました」と書き出すと、古民家の店舗の縁側に腰かける自身と本名は中山みきである白城の2ショットをアップ。「手仕事やものづくりの話で、