豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」は18日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、19日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。準決勝戦10Rは各ラインの先頭で走った115期3人による上位独占に。脇本勇希の番手で粘ったのは、戦法をチェンジした小原丈一郎ではなく、寺沼拓摩（26＝東京）の方だった。これは「バックを踏んだけど、脇本君が流したので引けなくなった」ことによる