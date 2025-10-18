全国の女性首長らが集まる会議にオンライン参加し、開会のあいさつをする山形県の吉村美栄子知事＝18日午後、東京都千代田区日本の女性活躍推進に向け、全国の女性首長らが集まる会議が18日、東京都内であった。開会のあいさつで、オンライン参加の山形県の吉村美栄子知事は「日本で初めて女性総理が誕生するかもしれない。一気に活躍が進むのではないかと期待している」と述べた。女性のキャリア、健康など、五つのテーマでパ