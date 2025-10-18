俳優のディーン・フジオカ（45）が18日、離婚したことを発表しました。【映像】ディーン・フジオカの“顔出し”家族ショットディーンは18日、自身のファンクラブサイトで「私事ではございますが、この度、妻と私は結婚生活に区切りをつける決断をいたしました。長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました。これまでの結婚