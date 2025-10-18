関東から西の太平洋側を中心に、曇りや雨のすっきりしない天気でしょう。関東は、早ければ昼頃から雨が降ったりやんだりし、夕方以降は本降りになりそうです。日本海側は、明け方までにわか雨がありますが、日中は薄日がさすでしょう。一方、北日本は、夜から強い寒気が流れ込むため、北海道の峠道や山間部では、雪が積もり始める所がありそうです。あすの気温です。きょうより低い所が多くなりそうです。東京、名古屋、大阪の最高