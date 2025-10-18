プロ野球・DeNAは18日、マイク・フォード選手が帰国したことを発表しました。フォード選手は昨季の夏にDeNAへ加入すると、ポストシーズンで好成績を残しチームの日本一に貢献。一度退団となるも、今年7月にDeNAと再契約を結びました。その後は25試合に出場し、9安打、打率.196と思うような活躍とはなりませんでした。CSファイナルステージ第3戦でも、6回に代打として出場。ヒット性の当たりとなるも、相手の好守備に阻まれセンター