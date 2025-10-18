¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»¤¬ÁÏÎ©110Ç¯¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬¡¢¹»·±¤Î¡ÖÉÔ¶þÉÔÙú¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»¤Ï¡¢1916Ç¯¡¢ÃË»Ò¹»¤Î¼¯»ùÅç¼Â¶ÈÃæ³Ø´Û¤È¤·¤Æ³«¹»¤·¡¢º£Ç¯¤Ç110¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏÃË½÷¶¦³Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Ëü5000¿Í¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 18Æü¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ºß¹»À¸¤äÆ±Áë²ñ²ñ°÷¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½1700¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌÂåÉ½¤ÎÁ°ÅÄºÌ²Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÔ¶þÉÔÙú¡×¤Î¹»·±¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì