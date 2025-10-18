¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬2025Ç¯10·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤¬¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ý³Ï¤·¤¿°ðÊæ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò´Þ¤à20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ¡³£¤Ç¼ý³Ï¤À¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÏÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Î»Ñ¤ß¤¿¤¤¤ËÌµÇÀÌô¤ÇÁ´Éô¼ê¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ë»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£²ó