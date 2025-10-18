◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番投手兼DHで先発出場。投げては7回途中無失点、打っては3ホーマーの歴史的活躍をみせ、ポストシーズンの本塁打数はトップタイに浮上しました。初回、マウンドに立った大谷選手は先頭打者に四球を与えますが、2番から3者連続三振を記録。直後