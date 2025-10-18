◇男子ゴルフツアー日本オープン第3日（2025年10月18日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）8位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、2ボギーの70で回り、通算イーブンパーで11位に後退した。13年マスターズ覇者アダム・スコットと同組でのラウンド。多くのギャラリーを引き連れてプレーしたが、バーディーラッシュとはならなかった。序盤の4番で4メートル、6番では3メートルのチャンスを逃した。7番で4メート