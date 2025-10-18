¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¾ì½ê¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬£±£¸Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î³¤´ß¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î´Ä¶­³èÆ°¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤È¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ £±£¸Æü¤Ï²áµî¤Ë¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬»Ô¤Î°ëºê³¤´ß¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ê¤ÉÌó90¿Í¤¬À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô¤Ï½é¤á¤Ë¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë³ÆÃÏ¤Î³¤´ß¤Ç¤´¤ß¤ÎÉºÃå¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢°ëºê³¤´ß¤¬»ºÍñ¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë