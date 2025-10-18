ÉÂµ¤¤äºÒ³²¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ÎJRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ê¤É¤Ç£±£¸Æü¡¢³¹Æ¬¤ÇÊç¶â³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬³ØÀ¸Êç¶â¡×¤Ï¿Æ¤òË´¤¯¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾©³Ø¶â¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £±£¸Æü¤Ï¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤ä¼«¤é¤â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Ê¤ÉÌó80¿Í¤¬»²²Ã¤·Êç¶â¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡¤¢¤·¤Ê¤¬³ØÀ¸Êç¶â»öÌ³¶É ÀÚ¼ê¤ß¤Ê¤ß