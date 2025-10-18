½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Åì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê20Æü³«Ëë¡¦ÅìµþÍ­ÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¤ò¤±¤¬¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤È18Æü¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¡£17Æü¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤òº¸µÓÄË¤Ë¤è¤ê´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤òÄÌ¤¸¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢°åÎÅÀìÌç²È¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤±¤¬¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏµÙÍÜ¤È²óÉü¤¬ºÇÁ±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£