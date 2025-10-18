ºòÇ¯¡¢¡È26Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¥¹¥´¥¤¡×¡È26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡É»Ñ¤â¡Ê7Ëç¡ËºòÇ¯12·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡¢¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¦¡£10·î3Æü¤Ë¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿