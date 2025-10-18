俳優の郄橋智子さんが交通事故のため亡くなったことを18日、所属事務所の公式サイトが発表しました。39歳でした。郄橋さんは1986年生まれで北海道出身。舞台を中心に活躍しながらテレビドラマ『Dr.ナースエイド』や『ラスト・ドクター』などにも出演していました。公式サイトでは「弊社所属の郄橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました」と報告。続けて「突然のことに、一同未だそのこと