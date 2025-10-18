²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢70ºÐµ­Ç°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHiromi Go at Nippon Budokan 2025 "THE GREATEST 70 SONGS"¡×2Æü´Ö¸ø±é¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸Åµ©¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£70ºÐ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê²Î¾§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ËÏÃ¤·¤¿¡È¾éÃÌ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2Æü³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç35¶Ê¤Å¤Ä¤Ç70¶Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¡¢