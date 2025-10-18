¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty ImagesÅÁÀâÅª¤Ê°ìÌë¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¾¡Íø¡Ê5-1¡Ë¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤³¤Î°ìÀï¤ÇÆÃÂç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À