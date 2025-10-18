2025Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë(¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬ÁªÄê¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ç¡¢ºÇ¤âÎò»ËÅª¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë)¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª¸õÊä30¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤À¤Ã¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼õ¾Þ¤Ï½çÅö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÎãÇ¯¡¢CL²¦¼Ô¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼