開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」。 ジャパネットホールディングスの髙田旭人社長は18日、記者会見を開き、「長崎の暮らしの一部になりつつある」と評価しました。 （ジャパネットホールディングス 髙田旭人社長） 「数字だけでなく体感としても長崎に人が増えている感じがするので目指しているものがスタートした実感がある」 去年10月14日に開業した長崎スタジアムシティ。