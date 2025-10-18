女子50メートルバタフライを制し、インタビューに答える池江璃花子＝東京アクアティクスセンター25メートルプールで争う競泳の日本短水路選手権は18日、東京アクアティクスセンターで開幕し、池江璃花子（横浜ゴム）は女子50メートルバタフライを25秒60で制した。50メートル自由形は予選10位で決勝進出を逃した。女子50メートル背泳ぎは平井瑞希（TOKIOインカラミ）が25秒95の日本短水路新記録で優勝した。女子400メートル個人