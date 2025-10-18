BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûaoen¡¢ÁÖ¤ä¤«À©Éþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°µ´¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ªaoen¤Ï¥é¥á¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹