¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤Î½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤â¡¢¥­¥Î¥³¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ­¤â¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¹âÆü¸þ¤Ç¡Ö¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ïº¸¼ª¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÂÅÄ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿