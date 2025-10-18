¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME¡§I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£15Æü¤Ëµ¬Ìó°ãÈ¿¤ÇSHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎCOCORO¡¢RAN¤Ë²Ã¤¨¤ÆKOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤­¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢YouTube