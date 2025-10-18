Âç¸æ½êÇÐÍ¥2¿Í¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ËÈ¿¶Á¶¦¤Ë80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿2¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î?¥â¥Î¥¯¥í2¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·À¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMe and the bestie(»ä¤È¿ÆÍ§)¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î(85)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í(82)¡£2¿Í¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMONCLER(¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë)¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹­¹ðÍÑ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â