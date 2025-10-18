½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Î·ë²Ì¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²¬ËÜË¾Íè(14ºÐ)¡¢³á¸¶³ð½í(16ºÐ)¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò(13ºÐ)¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»(15ºÐ)¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸(15ºÐ)¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ(17ºÐ)¤Î6¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£(C)Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó