¼«Ì±ÅÞ¤ªÁû¤¬¤»½°±¡µÄ°÷¡¢°ðÅÄÊþÈþ»á¡Ê66¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤¾¤í¡¢ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤¬¹Ã»Ò±à±þ±ç¤Ç±ê¾å¤Î»þ¡ÄÆ±¤¸¡È¥¿¥ì¥ó¥ÈµÄ°÷¡É»²À¯ÅÞ¤µ¤ä»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È10·î14Æü¡¢¼«¤é¤Î¸ø¼°X¤Ë¡ÖÀäÉÊ¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤È¥Ð¥Ë¥é¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÃÏ¸µÊ¡°æ¤È¸«¤é¤ì¤ë°û¿©Å¹¤Ç¿©¥ì¥Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÃÏ¤Ë²ÖÊÁÌÏÍÍ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¸÷¤é¤»¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¥Ï¥·¥ã¥®¤Î¾å¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ