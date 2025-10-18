£±£´Æü¡¢¹§¾»¸©²¦Å¹ÄÃ¿·Ö¾Â¼¤Î¡Ö¹¬Ê¡¿©Æ²¡×¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤é¡£¡Ê¹§¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¸à»ÖÂº¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¹§¾»10·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾Ê¹§´¶»Ô¹§¾»¸©¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹âÎð¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ÔÀ¯¼êÂ³¤­¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡Ö´ðÁÃÅªÊÝ¾ã¡×Ãæ¿´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎËþÂ­ÅÙ¤ä¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡££±£µÆü¡¢¹§¾»¸©¤Î¹âÎð¼ÔÂç³Ø¤ÇèÙéÃå¯¡Ê¥Õ¥ë¥¹¡á¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó