¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡ÙEpisode8¤¬¡¢10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¢£°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡È¥«¥ËÆé¡É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶·ã ¥á¥ó¥Ðー¤¬²­Æì¤ò¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ËÆüËÜ¤òËÌ¾å¤·Â³¤±¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£¤½¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¡¦¥°¥ë¥á¡¦¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð&#