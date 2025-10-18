ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê·úÃÛ¶È¼Ô¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤ËÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼é¸ý»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý»²»ö¤Î°ÂÅÄÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£·¡Ë¤Ç¤¹¡£°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯£¹·î¤«¤éº£Ç¯£´·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ÔÌ±ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½¤Á¶¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¶È¼Ô¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÊØµ¹¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤ËÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É£·ÅÀÌó£´£¶Ëü±ßÁêÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ