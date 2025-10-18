第3ラウンド、通算15アンダーで2位の畑岡奈紗＝パインビーチ・リンクス（共同）【海南（韓国南西部）共同】米女子ゴルフのBMW女子選手権第3日は18日、韓国南西部・海南のパインビーチ・リンクス（パー72）で行われ、5位から出た畑岡奈紗が69とスコアを伸ばし、通算15アンダーの201で首位と4打差の2位に浮上した。竹田麗央は72にとどまり、13アンダーの4位に順位を下げた。勝みなみは通算8アンダーの21位に上がり、馬場咲希は7