²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÄí¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹©Æ£ÀÅ¹á¡Û¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Ç¼«²ÈÀ½¥«¥Õ¥§¡Ö¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤±¤É ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤â¡ª¡×¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤â¡ª¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤òºî¤ëÆ°²è