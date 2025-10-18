¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤ò½¢¹Ò¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤Ë¡¢¼çÌò¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤È¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¹¥Í¡¼¥¯¤ä¥Ë¥Ö¥ë¥º¡¦¥á¡¼¥×¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¡£½éÊØ¤Ï11·î19Æü¤ÎÂæËÌ/Åí±àÈ¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤­CI006ÊØ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡¢Âçºå/´ØÀ¾¤Ê¤É¤Ø±¿¹Ò¤¹¤ë¡£