¤±¤µ¡Ê18Æü¡ËÁá¤¯¡¢¹â¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â¾¾»Ô¾åÊ¡²¬Ä®¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÉúÀÐÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£