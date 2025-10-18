ÆüÍËÍ¼Êý¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬18Æü¡¢¼þÆî»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï»³¸ýÊüÁ÷¤Î³«¶É70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»³¸ý¸©¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ï2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Ç1Ëü7Àé¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÍè¾ì¼Ô¤Ï¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦¤³¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç～¡ª¡×¡ÖÅ·¤Ë¤â¾º¤ë¾ºÅ·(¾ÐÅÀ)¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤¤¤è¤¤¤èÂç´îÍø¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬¡£»³¸ý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é