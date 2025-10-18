¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¡¼¥ó¤«¤­ÍÈ¤²¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤óÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢19Æü¤«¤é11·î30Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½¤¹¤ëÁêÍÕ²íµª¤éÆ±Å¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó¤Î»³²¼»á¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ±Ø¶á¤¯¤ËËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ËÜµ¤¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Î¤ªÅ¹¡£17Ç¯6·î¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¸å¡¢¾¦É¸Çã¼è¤ò¹Ô¤¤