¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Áê¼ê¼çË¤¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢14°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤È±ê¾å¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬ÁöÎÝÃæ¤Ë°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¤·¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âµ¯¤­¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢Âç´Ø¤Î¤Ï´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÃãÃ«¤Î¤Ï±Ç