¸«Èæ¤ÙÊýË¡¤ÏÈ±·¿¤À¤±¡ª¡©½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ(58)¤¬6Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈºÆ¤Ó¥Ñ¥·¥ã¥ê¡Ä¡£¡Ö6Ç¯Á°¤Èº£¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó‼︎¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°X¡£16Æü¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÈÖÀë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å·³¤¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾²¬½¤Â¤(57)¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡ØÀ¤³¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª2¿Í¡ª6Ç¯Á°¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì