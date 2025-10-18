¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈþÀî°¦¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿?¼«¥É¥ê¼Ì¿¿?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»ô°é·¸°ÊÍè¤Î·Ü¡£»ä¤ÎÆ¬¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°·Ü¡£¤³¤ì¤¾¼«·Ü¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ü¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀäÌ¯¤Ê #¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡×¡Ö#¥Á¥ã¥Ü ¤ÎÊ¡¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö#¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¡×¡Ö#¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡×¡Ö#¼«»£¤ê¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó