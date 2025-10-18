¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó2»à»°ÎÝ¡£5ÈÖ¼ê¾åÃãÃ«Âç²Ï¤Î149¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òº¸Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï3²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î4Ï¢Àï¤Ç4ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ 