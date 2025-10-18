ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄÍÇ«¡¹¡¢Í­¿¹Ìé¼Â¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Ãæ²ÚÂçËþÂ­¤Î¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û40Âå¤Ë¤â¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È°ä»ºÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë¤­¤ç¤¦¤À¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¡£ÂçÄÍ¤ÏÄ¹½÷¤Îº´Æ£Îé»ÒÌò¤Ç¡¢Í­¿¹¤Ï¼¡½÷¤ÎÅÄÃæÁïÈþÌò¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤ÏÎëÌÚÍÛÊ¿Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¶¦¤Ë57ºÐ¤ÎÂçÄÍ¤ÈÍ­¿¹¤ÎÄïÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤Ï¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖËÍ¤¬±é¤¸