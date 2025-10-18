ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄÍÇ«¡¹¡¢Í­¿¹Ìé¼Â¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä»ºÁêÂ³¤á¤°¤êÂçÙæ¤á¤¹¤ë°ì²È¤¬½¸·ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤°ä»ºÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë»ÐËåÌò¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÂçÄÍ¤Ïµ¤¤Î¶¯¤¤Ä¹½÷¤Îº´Æ£Îé»ÒÌò¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡ª¥Ð¥È¥ë¤Ê¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¤½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤³¤ï¡Á¤¤¡ª¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡¢¤ª¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤Éº¬Äì¤Ë¤Ï