¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï¡¢18Æü¤Ë4ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í½Áª6°ÌÄÌ²á¤ÎÌî¸ý¾¡¹°¡Ê38¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡¢½àÍ¥11R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·þ¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤·²÷¾¡¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Á°¸¡Æü¤Ï¡Ö¸ÍÅÄ¤ÎÄ´À°¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à47¹æµ¡¤ò½àÍ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¡ÖÄ«¤Ï½Å¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¥¤ß¤Î´¶¤¸¡¢²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÀµ²ò¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬