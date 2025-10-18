自身の去就について取材に応じるDeNAのバウアー＝18日、神奈川県横須賀市DeNAのトレバー・バウアー投手が18日、神奈川県横須賀市の球団施設で取材に応じ、自身の去就について「野球を続けるのか続けないのかも含め、正直分からない」と白紙であることを説明した。今季は2年ぶりにDeNAに復帰したが、4勝10敗と低迷し、クライマックスシリーズでは登板がなかった。9月に右膝痛で離脱したタイラー・オースティン内野手は、来季プ