【J1第34節】(味スタ)東京V 1-0(前半1-0)新潟<得点者>[東]谷口栄斗(36分)観衆:17,497人主審:小屋幸栄└新潟のJ1残留は極めて難しい状況に…東京Vに敗れて残り4試合の全勝と横浜FMの全敗が最低条件、得失点も大きな差